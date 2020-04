"El futbolista acostumbra a ser generoso"

Oriol Romeu (Tarragona, 1991) descuelga el teléfono desde su casa en Southampton. El confinamiento al que está sometido se hace más llevadero gracias al sol, las buenas temperaturas y las paellas y tortillas que prepara.

El centrocampista español charla con 'EFE' sobre la vuelta al fútbol, lo que echa de menos de la normalidad, las opciones de un Liverpool campeón y la reducción de salarios que su equipo, el Southampton, realizó como pioneros en la Premier League.

Pregunta: ¿Cómo lleva el confinamiento?

Respuesta: Bien, muy bien. Aquí en Inglaterra es más ligero y por lo que parece van a aguantar así. Podemos salir a hacer deporte y se agradece. Me levanto y salgo a correr con la perra y eso te da vida, te ayuda a mentalmente llevarlo mucho mejor.

P: Mucha gente se ha dado cuenta de que no valoraba lo privilegiada que era antes de que explotase todo esto. ¿De qué se ha dado cuenta usted?

R: Ahora tengo la sensación de que el día se me hace corto, aunque tengas todo el tiempo para ti. Te pones a planear cosas y se te acaba el día sin darte cuenta. Es curioso cómo nos adaptamos a lo que hay. Ahora tengo 24 horas para mí y se me hace corto, antes tenía quitando la mañana que estaba entrenando, solo la tarde y se me hacía corto. Ahora podemos aprovechar que esto nos permite hacer cosas que antes no podíamos.

A mí siempre me ha gustado disfrutar de las cosas sencillas, ir a tomar un café, pasear por la naturaleza, y eso me gustaría hacerlo más. Lo disfrutaba antes y lo sigo disfrutando ahora.

P: ¿Qué es lo que más echa de menos fuera del fútbol?

R: Probablemente el contacto social, poderte reunir con amigos, con gente con la que puedes ir a cenar, a hablar, a tomar un café. También es verdad que a través de las tablets y ordenadores puedes hacer videollamadas, eso te da un poco de desconexión, si no siempre en casa con la misma gente te acabas matando el uno al otro (ríe).

P: El Southampton fue el primer equipo de la Premier League en reducirse los salarios. ¿Cómo se gestó esta iniciativa?.

R: Nosotros llevábamos días hablando con el club y la intención era tener una cantidad suficiente que asegurara que todo el mundo que cobraba unas cantidades inferiores estuviera cubierta y no tuviera problemas de contrato. Ese era el objetivo.

Calculamos qué cantidad hacía falta y apartamos ese dinero para el día que el club necesite de esa liquidez. Por lo que sé, los clubes están intentando seguir la misma dinámica, aunque otros equipos no lo necesitan porque van bien de liquidez. Para nosotros, era importante estar preparados en caso de que esto se alargue tres o cuatro meses más.

P: ¿Por qué se le pide más responsabilidad social a los futbolistas?

R: Es un poco una sensación de sociedad. Como somos más vistos y el fútbol es el deporte que más repercusión tiene, pues a la hora de buscar ayudas la gente es consciente de que hay contratos bastantes elevados, que lo son porque se genera, pero se compara y se busca que los futbolistas sean solidarios.

Con mi experiencia a lo largo de mi carrera solo tengo buenas palabras. Con lo que se ha hecho en la Premier, en España, en Italia... y estoy seguro de que se va a hacer más. El futbolista a su edad genera bastantes ingresos y acostumbra a ser generoso en lo que se le pida y sobre todo en situaciones como estas.

P: ¿Cómo se gestiona el ser solidario por ser solidario y el serlo para darse publicidad a uno mismo? Si se dona y se publica hay gente que dice que es por autobombo y si no se publica, parece que no se ha donado.

R: Lo haces por el bien de la ONG que hayas decidido, no lo haces por una etiqueta o un estatus. Ahora en Inglaterra está el PR (relaciones públicas), una imagen que también hay que cuidarla, para que la gente sepa lo que se está haciendo. Yo no soy muy partidario de compartir todo lo que hago, pero entiendo que haya gente que lo haga. No se trata de presumir, sino de compartir, para que otra gente lo vea y te siga. Es bonito y ojalá puedas arrastrar a otra gente.

P: Pese a todo esto, se ha puesto a los futbolistas en el punto de mira.

R: Sí, y el ministro de Sanidad ha salido pidiendo un recorte de sueldos a los futbolistas, que tampoco tenía mucho sentido por lo que yo vi. Si recortas salarialmente, dejas de hacer tus pagos de impuestos a la seguridad social. La gente intenta exigir, pero estoy seguro de que muchas veces se habla sin tener toda la información, sin saber todo lo que se ha colaborado.

P: ¿Qué opciones se han presentado para terminar la temporada?

R: Tenían pensado el mes que viene empezar a hacer actividades de grupos pequeños. En junio volver a competir, no sé cómo, intuyo que a puerta cerrada. Nosotros mientras tanto estamos en un plan del club, semana a semana, manteniéndonos en forma de la mejor manera. Veremos qué ocurre según se acerque la fecha y si hay que posponer otra vez o no.

P: Si no hay manera de reanudar la Premier, ¿vería justo que se proclamase campeón al Liverpool?

R: Vería más justo que se proclamase campeón al Liverpool que al Manchester City (ríe). Si hay que proclamar a alguien tiene que ser el primero, pero si no se acaba la liga, creo que falta algo. Es verdad que faltan pocos partidos para que la ganen, han hecho un gran año, pero quedan ocho encuentros. Todos los demás, posiciones de Champions, Europa League, descensos, ¿qué vamos a hacer con ello? Proclamamos un campeón y nada más, dejándolo todo al aire.

Creo que la situación si se controla de la manera adecuada podremos volver a la normalidad, aunque se acabe en septiembre. Personalmente prefiero que para dar campeones se juegue toda la temporada.

P: ¿Le da miedo que esto transforme el fútbol?

R: A día de hoy no. Creo que va a costar ver estadios llenos, pero pienso que volveremos a disfrutar del fútbol de nuevo. Probablemente, pandemias como estas te hacen replantearte muchas cosas, sobre todo en temas de higiene. Tendremos un poco más de cuidado en nuestro día a día. No veo que no volvamos a la normalidad.

P: Hassenhüttl, su entrenador, le elogió en una entrevista y aseguró que es uno de los futbolistas más profesionales y honestos que ha tenido. ¿Qué es la honestidad en un futbolista?

R: Decir la verdad y demostrar la verdad. Yo por mucho que le diga al míster A o B, si luego hago C... no tiene sentido. Yo creo que Ralph aprecia que aunque haya veces que me haya dejado sin jugar haya seguido con una actitud adecuada, intentando demostrarle que estoy preparado y eso. Cuando un entrenador tiene que gestionar 20 personas, agradece los que le crean menos problemas y le dan más ayudas. Siempre que he hablado con él hemos hablado las cosas muy claras.