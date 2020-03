El futbolista casi médico del Tenerife que dio consejos sobre el coronavirus

Pocas voces hay tan autorizadas en el fútbol español como la de Álex Muñoz para hablar de medicina. Le quedan solo nueve créditos para terminar la carrera según 'AS'. En su cuenta oficial de Twitter, dio unos consejos desde su perspectiva para que no se expanda la pandemia.

"En esta situación, confiemos en la sanidad pública de nuestro país. Si tienes síntomas NO acudas a urgencias, llama a los teléfonos habilitados y no salgas de casa. Y si no tienes síntomas, evita aglomeraciones, viajes.. Es hora de COLABORAR en conjunto y tener RESPONSABILIDAD", escribió.

El presidente de España, Pedro Sánchez, ya compareció en rueda de prensa para anunciar que el país entraría en estado de emergencia. En esta situación, se puede limitar el libre albedrío de las peronas en favor de lograr que el COVID-19 no se contagie.

Álex Muñoz, en lo futbolístico, está viviendo un gran momento. Compaginando sus estudios con el balompié, acumula esta temporada 29 encuentros de los que ha sido titular en 26. Está siendo vital para los isleños en la pelea por no caer a Segunda División B.