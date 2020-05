El ex futbolista que rechazó al Madrid ¡por no saber castellano!

Bert Konterman pasó por clubes como el Willim II, el Feyenoord, el Rangers y el Vitesse en el final de su carrera. A lo largo de ella tuvo la oportunidad de defender la camiseta del Real Madrid, según contó en el podcast 'Talkin Fitbaw'.

"El Madrid ofreció 20 millones de dólares al Feyenoord. Yo le dije a Beenhakker que no y que estaba bromeando. Él me dijo que quería que me quedara en el equipo, pero que comprendía si quería ir al Real Madrid", contó.

Pero Bert Konterman decidió hacer el deseo de su técnico realidad y declinó la oferta del Real Madrid: "Siempre pensé que mi siguiente equipo debería haber sido en Alemania o Gran Bretaña porque hablaba muy bien el alemán y el inglés. En España me daba un poco de miedo".

El ex defensa explicó que estaba nervioso por aprender el castellano y que en ese momento no se veía listo para dar ese salto al Real Madrid, aunque luego confesó estar arrepentido.

"Luego fue algo estúpido de mi parte porque estaban realmente interesados. Guardé todos los artículos de los periódicos por si alguien no se lo cree".