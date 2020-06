El futbolista que se reía del virus hasta que le tocó

Matías Rodríguez es un joven jugador argentino que le está plantando cara al coronavirus, al igual que toda su familia. El futbolista analizó la situación tanto personal como social en una entrevista en 'Olé'.

"Me sentí mareado, con el estómago revuelto, me dolía la espalda y no tenía fuerza en el cuerpo.Sin duda es mucho más fuerte que una gripe común", arrancó.

El defensa explicó que su padre es panadero y que por ahí ha debido de entrar el coronavitus en su casa: "Vivo con mis padres, dos hermanos y una hermana que tiene dos hijos. Todos estamos contagiados. Ahora no le siento el gusto a las comidas y tengo cero olfato, pero estoy mucho mejor".

"La cuarentena es acertada. Yo me reía del virus hasta que me tocó y uno piensa que todo es mentira. Los síntomas son realmente muy fuertes como los describen los medios y no hay zona del cuerpo que no te duela", continuó.

En cuanto a su evolución y a la vuelta del fútbol, Matías es de los que piensa que primero hay que pensar en la recuperación antes de hablar del deporte.

"Estoy tranquilo, pero sí pendiente de mi hermano y de mi padre, que por suerte ya están mejor. Hoy en día estamos viviendo un periodo muy complicado y no es momento de pensar en el fútbol", acabó.