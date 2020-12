El futbolista que siempre lamentará no haber fichado por el Liverpool

Salcido tuvo un paso destacado por el fútbol mexicano en Chivas, Tigres y Veracruz, pero también en Europa por PSV, AZ Alkmaar y Fulham. En el cuadro británico estuvo solo una temporada... pero siempre la recordará. Así lo destacó en su entrevista con 'TUDN'.

"Cuando llegué a Inglaterra, donde está mi liga favorita, estuve muy cerca de fichar por el Liverpool. No lo hice, me fui al Fulham", reconoció abiertamente el ex futbolista. Una decisión en la que todavía piensa.

"Mi sueño siempre fue jugar con los 'reds' porque jugué contra ellos y sabía cómo era el estadio y todo lo que pasaba allí. Es uno de los equipos que siempre apoyo en Champions. Me quedé con esa espinita", aclaró.

Ese giro de rumbo, casi obligado: "Al final me fui al Fulham porque el Liverpool fichó al lateral izquierdo que cubrí yo, entonces ya no pude, pero imagínate lo que hubiese sido...".

En esa temporada, la 2010-2011, Salcido disputó finalmente 26 encuentros con el Fulham en el que fue el único curso que jugó en la Premier League.