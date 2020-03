Si el Tottenham no se mete en Champions, peligra Kane

El Tottenham anda luchando por meterse en Champions League, pero en estos momentos los 'spurs' están a cinco puntos de la zona noble. El Chelsea marca la frontera en el cuarto puesto. Si no hay Champions, puede que no haya Kane...

Según informa 'The Telegraph', Kane sopesaría seriamente una salida si el Tottenham no logra la clasificación para la Champions para el próximo curso. Los 'spurs' son vigentes subcampeones, pero el mal inicio con Mauricio Pochettino no ha mejorado del todo con la llegada de José Mourinho.

El último partido de Kane fue el 1 de enero. Pasó por el quirófano por un desgarro en el isquiotibial y estará de baja hasta abril. Como mínimo. Una baja más que sensible: en 25 partidos jugados esta temporada, ha anotado 17 goles y ha dado dos asistencias.

El delantero ingresó en el Tottenham con 11 años. Ligado emocionalmente con el club, las opciones deportivas y económicas del mismo se reducen si el equipo no se clasifica para la Champions. Tiene contrato hasta 2024 y en Europa es un futbolista cotizadísimo.