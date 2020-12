"El futuro de Messi está en sus manos, no en las del Barça"

El 2020 está siendo un año caótico para toda la humanidad. En relación al fútbol, el Barcelona, al igual que otros clubes, se ha visto afectado con una reducción considerable de sus ingresos, lo que ha ocasionado pérdidas millonarias.

Y eso ha terminado por generar un clima de incertidumbre alrededor de la situación financiera de la entidad. No hay más que ver el recorte de 122 millones de euros que se ha visto a hacer la institución en sueldos.

El presidente de la Junta Gestora del Barcelona, que repasó la actualidad azulgrana a su paso por 'RAC1' y dejó varios mensajes más que preocupantes, atendió a 'El Larguero' para hablar con más calma de los problemas del club.

En relación al 'caso Messi', este fue el mensaje de un Carles Tusquets que repitió más de lo mismo con su intervención en la emisora catalana: "Económicamente, hubiese convenido vender a Messi por el ahorro de salarios. No se ha recibido ninguna oferta. Su futuro está en sus manos, no en las del Barça".

"Yo no he dicho que Messi no genere lo que gana. Solo digo que en LaLiga hay límites salariales y Messi es el futbolista que más gana de toda España", añadió el mandatario.

En cuanto a la posible llegada de Neymar, que este miércoles afirmó abiertamente que le gustaría volver a jugar con Leo el año que viene, su mensaje no pudo ser más claro: "Si viene gratis, sí".

Por último, Tusquets, que admitió que el coronavirus ha sido "la puntilla" a las cuentas de la entidad, insistió de nuevo en la conversación que tuvo con Koeman en relación al mercado invernal. "Le dije que para fichar hay que vender", concluyó.