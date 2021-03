El futuro de Mingueza, en manos de la nueva directiva

Mingueza ha logrado hacerse un hueco en los esquemas de Koeman. Ya lleva 29 partidos esta temporada con el primer equipo, 23 de ellos como titular... pero su renovación sigue en punto muerto.

Tiene contrato hasta el próximo mes de junio. Luego quedará libre. El Barça guarda en su manga la opción de ampliarlo por dos cursos más de forma unilateral, pero no está claro que vaya a usar esa carta.

Mingueza ha hecho méritos para lograr esa renovación, y prueba de ello fue la subida de sueldo con la que fue premiado por alcanzar los 15 partidos oficiales con el primer equipo.

Ha crecido a pasos de gigante, y el pasado lunes llegó su primer gol como azulgrana (literalmente el primero, no había marcado aún con el filial). Un rendimiento que no ha pasado desapercibido para muchos.

Porque hay quien considera que, pese a su buena voluntad y barcelonismo de corazón, no tiene hueco en el primer equipo. Que no da la talla. Y por eso clubes un escalón por detrás del Barça se le rifan, máxime sabiendo que podría llegar gratis.

Dice 'Estadio Deportivo' que Betis, Brighton y Sampdoria están muy interesados en Mingueza, pero que abandone o no 'Can Barça' este verano depende de si el club le renueva (quiera él o no, aunque lo lógico es que lo esté deseando), o no.