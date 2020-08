El futuro de Van de Beek, toda una incógnita

Tras ser una de las piezas más importantes del Ajax de Ámsterdam que deslumbró a toda Europa en la temporada 2018-19, Donny van de Beek sigue en boca de todos por su futuro.

El futbolista neerlandés, que sigue en el conjunto de la Eredivisie, está envuelto en constantes rumores de traspaso, pero parece más que complicado que pueda salir del cuadro de los Países Bajos este verano.

Y es que las dificultades económicas que está provocando en el fútbol la pandemia del coronavirus hacen muy improbable que se produzcan grandes movimientos en el mercado, algo que tiene muy claro el propio jugador.

"Es muy complicado que haya fichajes en el fútbol europeo este verano, hablamos de un período muy difícil en términos financieros", confesó Van de Beek en 'Fox Sports'. De igual modo, el centrocampista no descartó seguir en su actual club.

"No hay nada seguro todavía, pero sigo siendo jugador del Ajax y estoy orgulloso de estar en este equipo. Me divierte jugar aquí. Si no hubiera ocurrido todo este tema del coronavirus, podría haber sido diferente. Ahora no hay claridad de ningún tipo, tenemos que esperar y ver cómo resulta todo al final", sentenció.