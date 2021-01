El futuro del Arsenal habla inglés con acento gallego

Cada vez miran más a su Academia los 'gunners'. Porque es fuente de ilusión. Los jóvenes talentos de la cantera del club londinense luchan por llegar al primer equipo, y ahora está asomando la cabeza otro prometedor futbolista: Charlie Patiño.

Tiene 17 años, pero ya juega con el Sub 23 del Arsenal. Y eso no es casualidad. Este centrocampista de corte ofensivo, de ascendencia española, quema etapas a velocidad de vértigo, y ya hay quien le ve llamando a la puerta de Arteta en no mucho tiempo.

Pero, ¿quién es Charlie Patiño? Nació en Watford, al noroeste de Londres, en 2003. Su apellido le delata: es hijo de un emigrante gallego, y de su relación con su madre, inglesa, nació él.

Es, por tanto, inglés de nacimiento, y es por ello que ha jugado con las inferiores de los 'pross', pero por su ascendencia tiene abiertas las puertas de la Selección Española, como recuerda 'AS'.

Llegó al Arsenal tras empezar en el Luton Town, y en la Academia 'gunner' fue subiendo de equipo en equipo según iba cumpliendo años. Con 15 años debutó con el Sub 18, y con 17 lo ha hecho con el Sub 23.

Ahora su objetivo es llegar al primer equipo. Por el momento ya ha entrenado alguna vez a las órdenes de Arteta, quien a buen seguro que no pierde de vista a este compatriota (a medias).