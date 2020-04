El Galatasaray niega tener ofertas sobre la mesa por Falcao

Radamel Falcao es uno de los buques insignia del Galatasaray. Eso hace que, mercado tras mercado, muchos clubes se interesen en sus servicios.

Mustafa Cengiz, presidente del Galatasaray, pasó por 'GSTV' y aprovechó para hablar sobre el futuro del 'Tigre'. "Es normal que lleguen muchas ofertas por nuestros jugadores, pero no tenemos ninguna por Radamel Falcao", dijo.

"No recibimos nada... No puedo comentar una cosa que no es oficial", se mantuvo en sus trece el mandatario del Galatasaray.

El Al-Hilal ha sonado recientemente como posible destino del 'cafetero'. El Galatasaray quiso salir a escena y negó tajantamente estar negociando con ningún club el traspaso de Falcao.