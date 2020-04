El gesto de amor de Kuba: compra el Wisla para evitar su desaparición

Según el canal polaco 'TVP', Blaszczykowski ha tomado una decisión y con la ayuda de un par de socios se hará con la propiedad del Wisla Cracovia para salvarlo de su desaparición.

No es el primer gesto que Kuba tiene para con el Wisla: nada más llegar le dejó unos 230.000 euros para afrontar unos compromisos y que la entidad no se quedara sin licencia federativa. De hecho, el club le debería al futbolista alrededor de un millón de euros en aportaciones posteriores. Pero el extremo no quiere saber nada, lo hace por amor al escudo y de forma desinteresada. De hecho, ni cobra e inyecta dinero para pagar a otros compañeros.

El futbolista fue estrella en el Borussia Dortmund de Klopp, con el que ganó dos Bundesliga y alcanzó una final de Champions. También jugó en Fiorentina y Wolfsburgo, y supera el centenar de internacionalidades con Polonia.

Kuba tiene 34 años y será nombrado presidente-jugador. Blaszczykowski es una persona especial. No fue al Schalke 04 por amor al Borussia Dortmund, su gran rival histórico.

"No necesito mucho. Mi familia, mi casa, un parque para mis hijos y fútbol para mí", declaró en 2018 en la publicación '11freunde'. Kuba da y sigue dando ejemplo.

Tras de sí, el polaco tiene una historia familiar trágica. Siendo niño vio cómo su padre mataba a su padre. Una vida de libro y superación que sigue sumando capítulos.