El gesto de Ferguson que permitió la Champions del United en 2008

El Manchester United reinó en Europa en la temporada 2007-08 después de derrotar en la final al Chelsea en un igualadísimo partido. La suerte y la calidad de Van der Sar en la tanda de penaltis facilitó un triunfo que estuvo en el aire por la gran competitividad del equipo 'red devil'.

Según Owen Hargreaves, la plantilla al completo se tomó muy en serio esa final y saltaron chispas en el entrenamiento previo a la gran final. Unos roces que detuvo Sir Alex Ferguson de manera imponente.

"Recuerdo el partidillo de entrenamiento en el estadio de Moscú el día antes de la final y tuvimos una pelea entre los dos equipos porque fue muy intenso. Un equipo perdió y todos protestaban, así que Ferguson tuvo que intervenir y separarnos", recordó el ex jugador Owen Hargreaves.

"Lo normal sería pensar que los jugadores no queríamos lesionarnos, pero ese no era el caso. Todos estábamos muy emocionados por jugar la final y lo dimos todo", explicó el también ex del Bayern.

Un gesto más de lo que Ferguson fue para el Manchester United. Un hombre que siempre fue mucho más que un entrenador para el equipo 'red devil'.