El Getafe confía en que Arambarri se quede al menos hasta verano

Ángel Martín, director deportivo del Getafe, dijo este lunes que en el mercado de invierno "no han recibido ofertas por ningún jugador", incluido el centrocampista uruguayo Mauro Arambarri, un futbolista al que algunos rumores sitúan fuera del conjunto madrileño.

Arambarri, de 25 años, es uno de los futbolistas más importantes del Getafe, que desde su llegada al club en 2017 ha sido titular indiscutible para su técnico, José Bordalás.

"No hemos recibido ninguna oferta por nadie. Estamos convencidos que Arambarri va a seguir porque es un jugador importante y hace las cosas muy bien. En estos momentos, según está el fútbol, no es fácil que se den estas decisiones porque no es fácil pagar una cláusula", dijo Ángel Martín en conferencia de prensa.

Arambarri, que llegó al Getafe en 2017 procedente del Girondins de Burdeos francés, en el que jugaba cedido por Boston River, lleva disputados 124 partidos oficiales con el Getafe y ha marcado cuatro goles. Con el equipo madrileño tiene contrato hasta 2023.