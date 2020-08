El Getafe 'devolverá' a Etebo al Stoke City

El centrocampista nigeriano Peter Etebo, que acudió a su país por motivos familiares y se encuentra atrapado sin poder salir debido a la pandemia de coronavirus, no jugará contra el Inter de Milán el partido de la Europa League. Un duro varapalo para el jugador azulón, pero no el único.

Ángel Torres confirmó que no seguirá la próxima temporada en el Getafe. "Etebo consiguió entrar al país para despedir a su padre, pero no salir. No llegará para el partido contra el Inter y después se irá a Inglaterra porque no vamos a ejercer la opción de compra que teníamos", dijo Torres sobre el centrocampista, que pertenece al Stoke City.

Desde su llegada en el mercado de invierno, en enero de este 2020, Etebo disputó con el Getafe once partidos oficiales -10 de Liga y uno de Copa del Rey-, seis como titular, y marcó un gol.