El Getafe devuelve los fantasmas al Barça

El Getafe, transformado en Fe Club de Fútbol para el partido, hizo honor a su nueva acepción y se impuso a un Barcelona que se pareció demasiado al de finales de la pasada campaña. Los de Koeman tuvieron un tramo bueno en la primera parte, pero las sensaciones desaparecieron tras el descanso, que fue cuando el equipo azulón apretó y sentenció el triunfo.

El inicio ilusionante del proyecto de Ronald Koeman a los mandos del Barcelona sufrió su segundo revés consecutivo. Tras las prometedoras dos victorias del comienzo de temporada, el club azulgrana fue incapaz de ganar al Sevilla. Se dio valor al punto por el buen nivel del rival, pero dos semanas después las cosas han ido incluso a peor.

Koeman cosechó su primera derrota ante el Getafe, un equipo que se ha convertido en experto en ponerle las cosas difíciles a los grandes. Sin embargo, hasta ahora Bordalás no había podido con el Barcelona. Pero solo eso, hasta ahora.

El nuevo técnico azulgrana avisó de posibles rotaciones y no faltó a su palabra. Descansaron Coutinho y Ansu Fati en relación a su once tipo y el equipo prácticamente se desmoronó. Y no fue porque los sustitutos no estuvieran bien, pues fueron de lo mejor de un Barça aseado en la primera parte.

Del partido de Pedri al de Nyom

Pedri dio una auténtica clase en la primera mitad en la mediapunta. Condujo, descargó... hasta le filtró una asistencia imperdonable a Griezmann que el francés mandó al limbo como acostumbra.

A Dembélé le pasó que quiso estar en todos los sitios y terminó no estando bien en ninguno. Muchas veces se le había achacado que no lo probaba lo suficiente y salió en el Coliseum dispuesto a aprovechar la oportunidad. Fue el único que agitó el ataque azulgrana, aunque, tal vez por falta de rodaje, estuvo tremendamente impreciso.

El Getafe apenas puso en peligro al Barcelona en la primera mitad. Los de Bordalás lo tenían claro, la clave estaba en aguantar e ir a por todas tras el descanso.

A pesar de la mencionada ocasión clarísima de Griezmann y de un tiro marca de la casa de Messi al palo en el que Dest se vistió de Jordi Alba para dejársela, el resultado no se movió del marcador tras los primeros 45 minutos.

Los azulones supieron ir ensuciando poco a poco el partido a su favor... y eso lo hacen como ningún otro equipo en Europa. Se libró hasta de la amarilla Nyom en una acción que incluso mereció la roja, pero es que el interior estuvo en todos los fregados.

Del palo del Cucho al de Djené

El paso por los vestuarios no sirvió para que Koeman aclarara las ideas de los suyos. El Barça volvió aún más espeso y no puso a prueba a David Soria en toda la segunda parte. Ni Messi ni Pedri ni Dembélé ni Griezmann... ni Trincao, Coutinho, Ansu Fati o un Braithwaite que entró a la desesperada. Solo Djené, en un remate a su propia portería en el tiempo añadido que se topó con el larguero, estuvo cerca de arreglar el estropicio para el Barcelona.

Los de Bordalás se creyeron que el triunfo y el coliderato era posible y metieron una marcha más en la presión y en la intensidad. En el enésimo despiste de De Jong estuvo la clave. Llegó tarde sobre Djené y Mata transformó el penalti, tan ligero como evidente.

Con 1-0, el tiempo esfumándose y el Barça desesperado, el Getafe jugó el partido a su antojo. Koeman fue quitando defensas y centrocampistas y metiendo delanteros y los huecos fueron enormes.

Cucho perdonó por dos veces la sentencia y el Getafe casi se arrepiente. El colombiano, que cuajó un partidazo, primero vio cómo Neto desviaba al larguero un remate que era medio gol; luego, con el choque ya agonizando, envió un mano a mano a las nubes en el mismo lugar en el que Griezmann había fallado el suyo.

En definitiva, el Getafe -o Fe Club de Fútbol para la ocasión- confirmó que sigue siendo el mismo y que lo será hasta el mismo día que Bordalás deje de dirigir el equipo. El Barça, con el 'Clásico' a la vuelta de la esquina, aún busca sus señas de identidad.