El Inter-Getafe está en duda. La UEFA mantiene el partido, de momento, pero el cuadro azulón no tiene previsto viajar.

El presidente del Getafe, Ángel Torres, así lo expuso en 'El Transistor'. "No vamos a jugar allí. Nos tenemos que regir por lo que dice el Gobierno español, que prohíbe que entren aviones desde Italia", dijo.

Los medios se presentaron en los aledaños del Coliseum para preguntar a Ángel Torres por sus palabras. El presidente anunció que atenderá a todas las preguntas en una rueda de prensa fijada a las 16.30 horas de este miércoles: "Yo os atenderé, pero no vamos a viajar. No vamos a jugar, eso está decidido", fue rotundo al respecto.

"La UEFA está esperando noticias. Lo que está garantizado es que el Getafe no va a viajar a Italia. Que la UEFA decida", dijo en declaraciones recogidas por 'Marca'.

La seguridad es lo primero y, según Ángel Torres, nadie puede garantizarle unos mínimos al Getafe. "No vamos a ir al foco. La salud es lo primero", insistió.

En caso de que la UEFA no quiera aplazar el partido, una de los riesgos que corre el Getafe es que se le elimine de la Europa League. "No entiendo por qué se nos va a eliminar. Es un estado de emergencia. No me daría igual la eliminación, queremos jugar, pero si no queda más remedio... Lo primero es la salud", recalcó.

"No tengo ningún interés en las consecuencias. Lo que me interesa es que no traigamos a España más infecciones... que bastantes tenemos", continuó.

Y mandó un recado a la UEFA y a la Federación. "Yo no sé si vosotros tenéis noticias... Yo no sé qué hacen ni dónde están", dijo sin pelos en la lengua.

Aseguró haber hablado recientemente con el organismo europeo sobre la situación. "Acabamos de hablar con ellos. Están esperando porque la Roma está en el aeropuerto, pero necesita un certificado de regreso que no lo va a tener. El Gobierno no puede jugar con esas cosas. Imagino que tendrán que suspender el partido en Sevilla", concluyó.