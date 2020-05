El Getafe regalará el abono de la campaña 2020-21 a todos sus socios

Nuevo gesto del Getafe en pleno parón por el COVID-19. Ángel Torres, presidente del conjunto madrileño, anunció que los abonados del club no pagarán un euro para ver los partidos de la próxima temporada.

"El año que viene, los 13.500 socios del Getafe van gratis al campo. No vamos a cobrar, entrarán gratis al Coliseum en LaLiga. Los 13.500 con asientos gratis. No van a pagar ni una peseta, lo paga mi bolsillo", aseveró en 'Radio Marc'a.

El Getafe ha sido el único equipo de Primera División que no ha negociado con los jugadores una bajada de sueldo ni ha realizado un ERTE con los empleados del club.

Además, Ángel Torres habló sobre un posible cambio de nombre en el estadio. "Lo tengo prohibido mientras viva. No me gusta porque divide a la gente. Habrá quien crea que lo haga bien o mal, pero hay que respetar a todo el mundo", explicó.

"La gente me tiene aprecio. Con problemas con todo el mundo hemos jugado dos finales de Copa del Rey, he estdo 14 años en la RFEF. Yo intervine dos o tres veces porque no soy de los que callan. Protesto cuando tengo que protestar", firmó.

El Getafe fue el equipo que plantó cara a la UEFA y se negó a viajar a Milán. "Alguien dijo que iba de listo y que me iban a quemar porque decían que no conocía cómo funciona la UEFA. Hemos dado una imagen espectacular, nos han felicitado por nuestras instalaciones", afirmó.

"El cuarto es el Getafe que tiene ganado el gol average a la Real. Hay un convenio firmado en 2019 y no se puede suspender así como así. No se puede nombrar a dedo quién va a Europa. Aquí todo el mundo habla de papeles y aquí nadie sabe nada. Eso es una barbaridad", aseveró.