El gigante de Europa que quiere robar al Madrid una de sus máximas estrellas

La gran temporada del Real Madrid Femenino hace que los clubes más poderosos del continente quieran a sus mejores jugadoras. Y Sofia Jakobsson puede hacer las maletas.

La sueca fue una de las dos extranjeras que llegó al equipo cuando aún era el Tacón, antes de la transición definitiva. Ahora, el Olympique de Lyon quiere fichar a la sueca, informó 'Mundo Deportivo'.

"Es genial que los mejores clubes del mundo se fijen en una porque significa que lo has hecho bien, pero ahora no me enfoco en eso. Es muy temprano. La atención se centra principalmente en el Real Madrid y luego también en los Juegos Olímpicos. En todo caso, será mi agente quien se encargue de eso", dijo cuando fue cuestionada por dicho hecho.

El conjunto blanco puede sufrir en sus carnes lo que hace en la sección masculina. Nutrirse de los mejores jugadores del continente para luchar por todos los títulos.