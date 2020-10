El Girona amenaza con frenar en seco el acelerón del Cartagena

El Girona recibe al Cartagena, ambos de la actual clase media pero con aspiraciones, con la idea de sumar los tres puntos para seguir creciendo, para seguir ganando confianza mientras el equipo, aún en construcción, va cogiendo forma, ritmo y compenetración.

Tras recuperar las buenas sensaciones y retomar la senda del triunfo en Castellón (0-1) con gol de Enric Franquesa, el Girona afronta el partido que abre la novena jornada de la Liga de Segunda, la séptima para los catalanes, con la voluntad de seguir escalando posiciones para acercarse a los puestos de 'play off', su objetivo tras no poder celebrar el ascenso el curso pasado.

Más allá de la goleada sufrida en Lugo (3-0), en estos últimos partidos el Girona se ha mostrado pragmático y combativo y ha demostrado saber proteger la portería de Juan Carlos Martín, sufrir y rentabilizar los goles, ya que ha logrado tres esperanzadores triunfos con tan solo tres tantos a favor, ante el Leganés (0-1), el Oviedo (1-0) y el Castellón (0-1).

Para derrotar al Cartagena, al que no ha ganado nunca en Segunda División, con dos empates y cuatro derrotas entre 2009 y 2012, el Girona no podrá contar ni con los lesionados Juanpe y Arijanet Muric ni con Yan Couto, convocado con la Selección Brasileña Sub 20, y tiene, además, las incógnitas de Samu Sáiz y Aday Benítez, ausentes en Castalia por molestias físicas.

Cristhian Stuani, ya recuperado de sus dolencias, podría regresar a la titularidad para liderar el once catalán, mientras que el prometedor centrocampista Ibrahima Kébé también podría partir de inicio para dar un respiro a Sebastián Cristóforo, Monchu o Gerard Gumbau, ya que el Girona está inmerso en un 'Tourmalet' particular de hasta seis partidos en tres semanas.

La gran duda radica en el sistema, ya que Francisco, que ya podrá contar con Antonio Luna, podría optar por el 3-5-2 que dibujó en Castalia, con Santiago Bueno al lado de Bernardo Espinosa y Jonás Ramalho, o regresar al 4-2-3-1 o al 4-4-2 utilizados antes.

El Cartagena, crecido tras llevar cinco jornadas seguidas sin perder, viaja a Cartagena con el propósito de "seguir metiendo puntos en el zurrón", tal y como dijo Borja Jiménez, su entrenador, quien no podrá contar con dos atacantes, Álex Gallar y Simón Moreno.

El encuentro lo encarará el cuadro blanquinegro con 12 puntos ya en su casillero, la mitad de los puestos en juego, lo cual es una buena cosecha para un recién ascendido cuyo objetivo es lograr la permanencia.

"No es normal tener ya 12 puntos a estas alturas, que es muy buena puntuación, y ojalá podamos sumar tantos puntos como los que hemos hecho en estas jornadas en las ocho próximas, pero tenemos que estar preparados para cuando seamos perdedores y vengan otras rachas malas. Hay que ir haciendo camino e ir metiendo puntos en el zurrón pero teniendo los pies en el suelo", afirmó Borja Jiménez.

"Tendremos enfrente a un equipo construido y pensado para ascender, con el máximo goleador de la categoría el pasado año -el uruguayo Christian Stuani- y que viene en dinámica positiva al ganar nueve de los últimos 12 puntos", declaró el abulense, quien ve a sus jugadores "algo cansados en general" y anunció cambios en el once.

Alineaciones probables:

Girona: Juan Carlos; Calavera, Ramalho, Bernardo, Bueno o Bárcenas, Franquesa; Monchu, Cristóforo, Gerard Gumbau o Ibrahima Kébé; Mamadou Sylla y Stuani o Nahuel Bustos.

Cartagena: Marc Martínez; David Simón, Andújar, Álex Martín, De la Bella; Pablo Clavería, Carrasquilla, Nacho Gil, Berto Cayarga; Elady y Rubén Castro.

Árbitro: Iglesias Villanueva (Comité Gallego).

Estadio: Montilivi.

Hora: 19:00.