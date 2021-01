El Girona amenaza la debilidad del Visit Mallorca Estadi

El Mallorca, colíder de la Liga SmartBank, intentará este sábado, ante un Girona que sueña con el ascenso, romper la racha de dos derrotas seguidas en el Visit Mallorca Estadi, donde no gana desde el pasado 7 de diciembre.

La última victoria mallorquinista en casa fue ante el Castellón (3-1); en los partidos siguientes perdió frente al Fuenlabrada (2-3) y Las Palmas (0-1).

Los pinchazos en el Visit Mallorca Estadi no han impedido que el equipo de Luis García se haya situado al frente de la tabla empatado a 45 puntos con el Espanyol.

La visita del Girona supone un nuevo reto para el Mallorca en su objetivo de recuperar la senda del triunfo en Palma.

Luis García no podrá contar con el lateral derecho Fran Gámez, lesionado en los primeros minutos en Vallecas, pero recupera al titular en ese puesto, Joan Sastre, baja por problemas físicos en la última jornada

Es probable que el resto del once que se impuso al Rayo sea el mismo, con la excepción de Gámez.

En ese partido, brilló de manera decisiva la dupla ofensiva que forman el senegalés cedido por el Getafe Amath Ndiayé y el mallorquín Abdón Prats, autores de dos de los tres goles mallorquinistas (el tercero lo marcó Salva Sevilla).

El Girona, tras imponerse al líder Espanyol, busca una segunda victoria para seguir soñando con el regreso a Primera.

El equipo de Francisco Rodríguez arrancó la jornada, la segunda de la segunda vuelta, en el octavo puesto, a un punto del sexto, el Leganés, actual poseedor del último billete para el 'play off' de ascenso y siguiente rival de los rojiblancos.

El Girona ha recuperado autoestima en las últimas semanas gracias a una meritoria actuación en la Copa, de la que se despidió el martes tras caer con dignidad ante el Villarreal en Montilivi (0-1), y solo ha perdido uno de los últimos ocho partidos de Liga, en los que ha también ha sumado cuatro victorias y tres empates.

La falta de gol es su asignatura pendiente, ya que solo el Alcorcón (13), último, y el Albacete (15), decimonoveno, han celebrado menos goles que el Girona (17), cuyos delanteros llevan demasiados días sin marcar.

Cristhian Stuani no ve portería desde el 10 de diciembre y suma 14 goles menos que la temporada pasada a estas alturas (dos), Mamadou Sylla, el 'pichichi' del equipo (cinco), no marca desde el 1 de diciembre, y Nahuel Bustos aún no se ha estrenado en la Liga.

Francisco aún no podrá contar con Antonio Luna y Juanpe, baja por lesión, ni con Ramon Terrats, por coronavirus, pero recupera a Gerard Gumbau, que podría ser titular en la medular junto a Sebastián Cristóforo y Monchu.

La mayoría de los titulares del Girona (Juan Carlos, Jordi Calavera, Bernardo Espinosa, Cristóforo, Monchu, Aday Benítez, y Pablo Moreno) no jugó ni un minuto frente al Villarreal, mientras que Stuani, Samu Sáiz y Enric Franquesa salieron desde el banquillo en el tramo final del partido.

Alineaciones probables

Mallorca: Reina; Joan Sastre, Raíllo, Valjent, Oliván; Antonio Sánchez, Ruiz de Galarreta, Salva Sevilla; Dani Rodríguez; Amath y Abdón Prats.

Girona: Juan Carlos; Calavera, Bueno, Bernardo, Franquesa; Gumbau o Aday Benítez, Cristóforo, Monchu; Samu Sáiz, Stuani y Pablo Moreno.

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (Comité Gallego)

Estadio: Visit Mallorca

Hora: 20.30 horas.