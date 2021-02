El Girona, con ánimos e ilusión tras las dos derrotas seguidas

El técnico del Girona, Francisco Rodríguez, admitió este viernes, en la previa del encuentro ante el Mirandés, que, tras ganar solo un partido en las últimas siete jornadas, si su equipo "quiere pensar en el sexto lugar no hay margen de error".

"Es evidente. Los equipos de arriba están fuertes, se están distanciando porque están haciendo las cosas bien y no queda otra que mejorar y fijarse en el partido más inmediato, sin pensar más allá", dijo el entrenador.

En este sentido, Francisco reconoció que "estar cerca de la sexta posición ha despistado un poco" y que las dos últimas derrotas, ante el Mallorca y el Leganés, "han dolido".

El equipo estuvo "jod*do" y "se siente mal" por haberse alejado de los puestos del 'play off', aunque también quiso destacar que el vestuario ha recuperado las sensaciones, el ánimo y la ilusión durante la semana e irá "a Miranda a ganar".

El entrenador rojiblanco también destacó que el Girona debe "mejorar en la zona de finalización, porque el equipo tiene capacidad ofensiva, pero la capacidad goleadora está frenada, y en la concentración defensiva", pero a la vez también remarcó que su equipo no debe pensar que si "falla" este sábado ya no va a llegar a las seis primeras posiciones porque hacerlo no le va a llevar a ningún lado.

Francisco, además, insistió en que el duelo de este sábado va a ser "una dura guerra", porque el Mirandés es "un muy buen equipo". "Aunque no tiene tanto nombre como otros clubes, es el equipo que junto al Almería tiene mejor juego ofensivo de la categoría. Con gente muy joven y con muchos debutantes en la categoría, está haciendo las cosas muy bien, siendo muy fluido, muy vertical, muy amenazante", afirmó.