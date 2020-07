El Girona, en una posición idónea para subir según Francisco

El técnico de Girona, Francisco Rodríguez, explicó este jueves que el equipo "está en una posición idónea para conquistar el objetivo", subir a Primera División, e insistió en que todos tienen que mentalizarse "de que no va a ser fácil", pero que dependen de ellos mismos.

En la rueda de prensa previa al duelo de este viernes contra el Cádiz en Montilivi, Francisco reconoció que, justo después de encajar el gol del empate contra el Lugo en el minuto 96 (2-2), "el equipo estaba jodidísmo" por haber desaprovechado la oportunidad de colocarse a tan solo dos puntos de los puestos de ascenso directo.

"Pero ahora veo a la gente supermotivada, con muchas ganas y con toda la ilusión para lograr tres puntos muy muy importantes", matizó.

En este sentido, el técnico rojiblanco acentuó que la meta "ahora mismo" es el '' play off' y ganar ante los cadistas. "No podemos pensar ni en el día siguiente ni en nada que no sea este viernes. Nos equivocaríamos si pensamos en otras cosas", aseguró.

Sobre el Cádiz, "campeón de Segunda por méritos propios", Francisco afirmó que es un rival que merece "todos los honores" por conseguir el ascenso a falta de dos jornadas y subrayó que les va a exigir "muchísimo, independientemente de que ya sea equipo de Primera".

"Ya están en Primera división, pero van a venir a por los tres puntos. No esperamos ningún regalo", admitió el técnico del conjunto catalán antes de destacar que será un partido "supercomplejo y complicado" y que tocará "ponerse el mono de trabajo" y aprovechar las virtudes del equipo.

"Hemos preparado el partido como si el Cádiz hubiera venido aquí a jugarse el acenso. Como si fuera el último. El más importante", concluyó Francisco.