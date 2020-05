El gobierno británico quiere que la Premier eleve el espíritu de la nación

Así lo ha expresado Dominic Raab, secretario de Estado para Asuntos Exteriores. El gobierno de Reino Unido quiere que la Premier vuelva, aunque sea a puerta cerrada, para servir de inspiración a la ciudadanía.

El fútbol inglés va a ser el nuevo 'keep calm and carry on' de los tiempos del 'Blitz', los más de ocho meses de bombardeos continuados que sufrió el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial.

Raab, además, ha explicado que su homólogo en la cartera de Deportes trabaja para que las competiciones vuelvan, aunque sea a puerta cerrada, siempre y cuando sea algo que pueda hacerse de forma segura y sostenible.

La Premier League lleva suspendida desde el pasado 13 de marzo, a causa de la pandemia de coronavirus que azota el globo, pero especialmente a Europa.