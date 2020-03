El Gobierno cierra al público todos los partidos en el norte de Italia por el coronavirus

La crisis del coronavirus sigue afectando directamente a la Serie A. Este domingo, el Gobierno italiano ha decretado que ningún club podrá entrenarse o jugar sus partidos con público hasta el próximo 8 de marzo.

Esto afecta a las regiones de Lombardía, Veneto y Emilia-Romaña, además de las provincias de Savona y Pesaro-Urbino, de las más azotadas por el brote de una enfermedad de la que ya hay 1.500 casos en Italia.

Esta situación ya hizo que el Inter-Ludogorets de la Europa League se disputara sin público y la Serie A optó por aplazar hasta el mes de mayo cinco partidos de la jornada 26 del campeonato, que se disputaba este fin de semana.

De hecho, este domingo también comunicó que el Sampdoria-Hellas Verona, previsto para el lunes, se jugaría del mismo modo el 13 de mayo en un horario por confirmar.

El Gobierno divide el país en tres zonas por la afectación del coronavirus. La roja, donde toda actividad pública y multitudinaria está prohibida; la amarilla, la citada y donde la que se jugará a puerta cerrada; y el resto del país.

Así es cómo la Juventus confirmó que las semifinales de la Coppa Italia ante el Milan del próximo 4 de marzo se jugará en público, ya que Turín no forma parte de la zona amarilla. No obstante, los aficionados visitantes no podrán acudir.