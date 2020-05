El Gobierno toma el control de los test

Si la pasada semana Javier Tebas tuvo que mandar un comunicado a los clubes informando del retraso a la vuelta de los entrenamientos por disposición gubernamental, estos días se producirá un nuevo retroceso a cuenta de los test.

La vuelta al tajo estaba fijada para el 4 de mayo, pero los test no tendrán lugar hasta el día 5. En ello incide que, según 'Marca', las entidades de fútbol han dejado de tener el control sobre los test, los ha requisado el Ministerio de Sanidad.

Clubes como el Real Madrid o el Barcelona ya lo tenían todo previsto, si bien ahora será la reunión de este jueves entre LaLiga, Federación, AFE y CSD para terminar de dar forma al protocolo de trabajo toda vez que Pedro Sánchez ya informó en las nueva fases de vuelta a la normalidad cuándo podrían volver a ejercitarse los deportistas profesionales.

En dicho cónclave estará también sobre la mesa la idea de la patronal de concentrar a los jugadores antes de que ruede de nuevo el balón, una medida que no sienta bien entre los jugadores.

"No creemos que sea saludable una concentración en un hotel después de la cuarentena. Con los 15 días previos de concentración cuando vuelva la competición los jugadores se irían a sus casas. No lo entiendo. Creo que por salud mental no es lógico, desde el primer momento nos manifestamos en contra de estas concentraciones", comentó en 'RAC1' el secretario general de la AFE, Diego Rivas.