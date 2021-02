"El gol de Messi era legal; el VAR, si funciona, debe ser para ayudar"

El FC Barcelona se impuso por un contundente 5-1 al Alavés en el Camp Nou, pero el cómodo triunfo sobre el cuadro vitoriano no sirvió para calmar la polémica sobre el VAR en la Ciudad Condal.

Y es que un gol anulado a Leo Messi por un fuera de juego milimétrico despertó nuevamente las quejas de Ronald Koeman tras el choque. Protestas que refrendó Guillermo Amor,director de Relaciones Institucionales del club.

"Era gol. No era fuera de juego. Era gol legal. Coincidimos todos en el club. Teniendo el VAR es una lástima que sigamos hablando de esta herramienta. El VAR si funciona es para ayudar. No es una buena señal que el VAR siga trayendo tanta polémica", comenzó en 'Vamos'.

"Lo bueno sería que no hubiera preguntas del VAR. Sigue creando muchas dudas y confusión en todo tipo de jugadas, algunas se revisan, otras no", explicó el ex futbolista.

La acción, pese a ser intrascendente en el marcador, traerá cola durante los próximos días en el Barça, que ya anda con la mosca detrás de la oreja tras la polémica acción entre Suso y Jordi Alba en el Sevilla-Barcelona de Copa del Rey.