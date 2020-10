"El GPS me dice a la velocidad que voy... y me sorprendo a veces"

El 'hype' que Adama Traoré está generando en el mundo del fútbol con motivo de su debut con la Selección Española es sensacional. Este jueves, el extremo de los Wolves habló en rueda de prensa en sus primeras palabras tras su debut oficial con la Absoluta.

Y empezó explicando su forma de trabajar ese espectacular físico que ostenta a día de hoy. "Trabajo hay, como profesional que soy. Pesas no hago porque gano volumen muy rápido. Hago otro tipo de trabajo", señaló.

Mantiene una buena relación con Ansu Fati, al que conoce bien de La Masia. "Con Ansu habló de todo. Pasamos tiempos juntos en el Barça, pero no miro a sí yo le vendría bien o no al Barcelona. Mi mentalidad es mejorar cada día", afirmó el ex barcelonista.

¿Cómo será de veloz el jugador que incluso se sorprende? Así lo detalló Adama, que dejó destellos ante Portugal de lo que es capaz de hacer por banda: "Nunca me han hecho esa prueba. Me gustaría, pero el GPS me dice a la velocidad que voy en el campo. Me sorprende a veces, pero es mi juego".

Además, tiene claro su lema: "Cada día que no mejoro es un día perdido para mí". Y también desveló que no tuvo contacto con Kanouté y su salto a 'la Roja': "No hablé con él para el tema de la Selección. Le conocí cuando era niño, es una gran personalidad en Mali, pero no hablé con él de este tema".

"Luis Enrique me pide dar el máximo, que ponga mi granito de arena para ganar partidos. Solo le puede agradecer su confianza, a él, su staff, a los médicos. Por su insistencia para que viniera. Si hay tres rivales cerca de mí significa que hay rivales libres", concluyó.