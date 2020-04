El gran beneficiado del escándalo de Kyle Walker

En plena crisis sanitaria hay quien desoye toda norma. Kyle Walker, por ejemplo.

El jugador del Manchester City fue noticia recientemente. Organizó una orgía sexual en plena cuarentena.

Southgate tiene claro que no piensa contar con él para las próximas convocatorias de Inglaterra. Ha ido demasiado lejos.

Y ahí entra Trippier en escena. Porque el jugador, como bien recuerda 'Mundo Deportivo', ha firmado un gran curso con el Atlético de Madrid y ocupa el mismo puesto que Kyle Walker.

El jugador del Atlético, por tanto, tendría el camino libre hacia la 'Three Lions'. No hay mal que por bien no venga, debe pensar el lateral.