El gran chollo invernal, ¿nuevo compañero de Cristiano?

Graziano Pellè es uno de los nombres más buscados en este mercado invernal. El delantero de 35 años se despidió del Shandong Luneng de la Liga China y se encuentra sin equipo. Y viendo la falta de gol en más de un equipo y su currículum, puede ser un gran parche inmediato para enero.

Así lo entienden Inter y Milan, pero también la Juventus. Sonó recientemente para los dos habitantes del Giuseppe Meazza/San Siro y, según 'Tuttosport', los 'bianconeri' también han puesto sus ojos en él para que acompañe a Cristiano, Morata y cía en la delantera.

De hecho, Andrea Pirlo, entrenador de la Juve, ya dejó claro en rueda de prensa que no le vendría mal un atacante más para su puzle: "El mercado se abre el lunes y ya he discutido con la directiva lo que queremos hacer si hay una oportunidad. Quizás un delantero que me permita rotar con los demás que ya tengo".

Pellè acaba de cerrar una etapa en China con buen promedio goleador. En los 133 encuentros disputados con el Shandong Luneng, celebró 63 tantos y fue el referente de su equipo. Antes, el internacional italiano brilló en el Southampton y especialmente en el Feyenoord, donde dejó 55 goles en 66 choques oficiales. En Italia, jugó en Lecce, Catania, Parma y Sampdoria.