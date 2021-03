El gran objetivo de Guardado: "Me encantaría jugar mi quinto Mundial"

Andrés Guardado ofreció unas declaraciones a 'Todo al Verde', de 'Betis TV', en las que hizo un repaso a la actual temporada del conjunto verdiblanco, justo antes de enfrentarse al Sevilla en Liga en el gran derbi.

El mexicano no dudó en referirse a la posibilidad de poder disputar su quinto Mundial en Catar: "Yo voy con más pausa, más precaución, no escondo que es mi objetivo. Me encantaría llegar a mi quinto Mundial, pero cuando llegas a este momento de tu carrera tienes que ir con paciencia, semana tras semana, partido tras partido, año tras año. Si al final consigo estar, qué mejor, pero bueno el fútbol siempre te llega a sorprender y no me quiero encontrar con esa mala sorpresa, voy con mucha precaución en ese aspecto".

"Uno tiene que aprender a asumir su rol, seguramente los roles van cambiando, no siempre puedes ser titular indiscutible, a lo mejor también eres importante en otros ámbitos dentro de un grupo, de una selección; entonces eso cuesta. No es fácil asumir que a lo mejor ya no tienes 25 años y tienes que ir asumiendo otros roles, pero lo he ido entendiendo como tiene que ser y aportar lo que aportar dependiendo el rol que viva", añadió.

En cuanto a la temporada del cuadro bético, explicó: "Creo que al final hemos pagado el derecho de adaptación, desde un sistema nuevo o entrenador nuevo, creo que lo hemos pagado en mayor tiempo del que debió ser. El míster tiene mucha culpa de esta buena racha que llevamos en 2021".

"Lainez sabe lo que tiene que hacer para triunfar"

Además, solo tuvo buenas palabras hacia su compatriota Diego Lainez: "Unos se adaptan en un mes, otros en años, su gran éxito ha sido su paciencia y su forma de asumir las cosas, porque es un jugador y una persona con muchísimo carácter, por eso con 16 años debutó. A pesar de sus 20 años, lleva cuatro como profesional, ha llevado mucha responsabilidad desde joven y lo ha sabido manejar, es su gran secreto para que el día de hoy esté como esté. Él ha entendido lo que tiene que hacer para triunfar acá. Lo que ha tenido que modificar para ello".

Sobre el derbi, Guardado comentó: "Sevilla es posiblemente la ciudad más futbolera de toda España, que ya lo dice todo. Con las cifras oficiales que muestran que más del 5% de sus 700.000 habitantes pagan abono de uno de sus dos clubes de LaLiga".