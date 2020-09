El gran obstáculo que dificulta la salida de Suárez del Barça

Sin tiempo para tomarse un respiro, el Barcelona ha pasado del 'caso Messi' al 'caso Suárez'. Una vez cerrada la continuidad del delantero argentino en el Camp Nou, ahora toca intentar la del uruguayo.

Y es que todos los rumores sitúan al charrúa en la Juventus de Turín, equipo liderado por Pirlo en el que podría formar una pareja de ataque letal junto al todopoderoso Cristiano Ronaldo.

Pero no lo tendrá nada fácil Luis Suárez para abandonar el Barcelona. El diario 'AS' asegura que jugador y club no se ponen de acuerdo con el finiquito de su contrato, que alcanza hasta mediados de 2021.

A Suárez le han dicho que no cuentan con él, le queda un año de contrato y quiere irse cobrando lo que le deben, pero la tesorería del Barça, debido a la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, no puede permitirse ciertos gastos.

Un serio obstáculo en la hipotética salida del delantero de 33 años del conjunto azulgrana, equipo al que llegó en la temporada 2014-15 procedente del Liverpool y en el que ha anotado la friolera de 197 tantos en 283 partidos.

Un atraso en la liquidación del contrato que podría provocar que la Juve descartara definitivamente al atacante 'culé', ya que Pirlo está ansioso por reclutar a un delantero cuanto antes para poder contar con su presencia en los entrenamientos de pretemporada.

El italiano, siempre según el citado medio, no tendría intenciones de esperar hasta octubre, ya que considera que, sea cual sea el fichaje, necesita un tiempo de adaptación, por lo que no dudará en optar por otra alternativa, como la de fichar a Álvaro Morata.