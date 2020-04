El gran secreto del éxito de Gallardo en River

Marcelo Gallardo es historia viva de River Plate. El encargado de llevar al conjunto argentino a su última Copa Libertadores, ante Boca en 2018, se ha convertido en leyenda.

Álvaro Recoba quiso desgranar los motivos por los que el 'Muñeco' es tan querido y ha tenido tanto éxito. "Gallardo tiene una credibilidad hacia el jugador que hace que este se dé cuenta de las cosas. A mí me pasó desde el primer momento que hablé con él. Siempre me dio la sensación de ser una persona muy leal. Eso el jugador lo ve", declaró el uruguayo a 'TyC Sports'.

"Marcelo logró ganar y con la receta que a mí me encantó. El jugador te va a responder en un 200%. Le estás transmitiendo honestidad. Cuando él asume el puesto había dejado de jugar. Este cambio no era tan simple. Me imagino que para ningún entrenador debe ser simple que mañana estás concentrado con uno y pasado lo diriges", añadió Recoba.

Otro de los ex jugadores que sacó la cara por Gallardo fue Martín Demichelis. "Mi pasado está ligado a River y es obvio que hay que soñar en grande y me encantaría dirigir ahí, pero ahora no. Ahora que se quede Gallardo diez, 15 años más. Y no creo que River, después de Gallardo, eliga a Demichelis", explicó en 'FOX Sports'.