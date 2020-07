El Granada asegura la continuidad de Diego Martínez "hasta que él quiera"

El director general del Granada, Antonio Fernández Monterrubio, aseguró que el técnico Diego Martínez se quedará en el club "hasta que él quiera", tras haberlo clasificado por primera vez en su historia para Europa junto con unos jugadores "capaces de morir en el campo para lograr los objetivos".

Fernández Monterrubio manifestó este martes en rueda de prensa que le resulta "difícil encontrar palabras" para agradecer "a jugadores y técnicos" lo logrado, y destacó también que el director deportivo, Fran Sánchez, "ha tenido mucha culpa de lo que ha pasado".

"Somos una familia que ha luchado con uñas y dientes, los jugadores son capaces de morir en el campo para lograr los objetivos, es algo muy merecido y trabajado. Ahora es difícil darse cuenta de la dimensión real de este logro deportivo; seremos conscientes cuando pase el tiempo", añadió.

El dirigente disipó cualquier duda sobre la continuidad del técnico: "Diego Martínez va a estar aquí la próxima temporada, tiene contrato, él está encantado y nosotros también. Diego se quedará en el Granada hasta que él quiera o hasta que a nosotros nos echen", afirmó.

Además, anunció que próximamente se colocará su retrato en la Puerta de los Entrenadores que preside una de las entradas al Nuevo Los Cármenes, donde figuran los técnicos más destacados de la historia del club, ya que es "incontestable" que "su foto tiene que estar".

El director general del Granada aclaró que no quieren que salga de la entidad ningún jugador con contrato, por lo que van a trabajar para que "todos puedan continuar", aunque tendrán que ver "las situaciones del mercado".

Sobre el meta portugués Rui Silva, cuyo contrato termina al final de la próxima temporada y que aún no ha renovado, dijo que no tienen "intención de traspasarlo" y que "si no continúa, será por que un equipo deposite su cláusula y él se quiera marchar".

Fernández Monterrubio cree que la temporada firmada por el Granada "tiene mucho más mérito y más valor por todo lo que ha pasado, por la situación de extrema dureza vivida".

El dirigente dejó claro que tienen que seguir trabajando "con la misma humildad" y que el objetivo de la próxima temporada será "la permanencia" porque "hay que ser prudentes y tener los pies en el suelo".

Sobre el futuro de la entidad, reconoció que no sabe "cuál es" la repercusión económica que tiene haber acabado séptimos y jugar en Europa, pero que ya trabajan con LaLiga en este asunto porque es "una urgencia y una prioridad saber lo antes posible el presupuesto y el limite" salarial de la plantilla para la campaña venidera.

"Esperamos, desde la prudencia y la humildad, seguir siendo tan eficientes como hasta ahora", aseveró, al tiempo que agregó que no le consta que el presidente, el chino Jiang Lizhang, vaya a "tomar ninguna decisión" en ningún sentido en torno al club a corto plazo.