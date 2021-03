El Granada, bajo mínimos: recibirá al Molde con 14 bajas

Las lesiones están mermando a la plantilla del Granada. En la temporada más exigente, con un calendario comprimido y en competición europea, los nazaríes afrontan el choque ante el Molde con muchas bajas.

Informó 'AS' que hasta 14 jugadores pueden ser baja en el duelo de este jueves de Europa League. Más de un once titular que formar con el que no podrá contar Diego Martínez.

Germán, Montoro y Yangel Herrera están sancionados, Domingos Quina, Adrián Marín, Quini y Fede Vico ni siquiera están inscritos en la competición continental.

En lo que se refiere a lesiones, se encuentran Neyder Lozano, Luis Suárez, Luis Milla, Soro, Machís, Neva, Vallejo, aunque podría llegar, y Pepe Sánchez.

Así, el citado medio aclara que el once que podría sacar Diego Martínez podría ser: Rui Silva, Foulquier, Nehuén Pérez, Domingos Duarte, Víctor Díaz; Gonalons, Eteki, Isma Ruiz; Kenedy, Soldado y Puertas.