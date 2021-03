El Granada, con todo frente al United

La dulce derrota que sufrió el Granada frente al Molde noruego fue más dulce si cabe por el hecho de que los de Diego Martínez venían con un ejército de apercibidos de sanción y ninguno de ellos recibió tarjeta amarilla durante todo el encuentro.

En concreto, Rui Silva, Nehuén Pérez, Domingos Duarte, Eteki, Machís, Foulquier y Luis Suárez (estos dos últimos no jugaron por lesión) eran los jugadores que, de haber sido amonestados por Srdan Jovanovic, se habrían perdido el histórico partido de ida de los cuartos de final ante el Manchester United.

De hecho, los andaluces recibieron tan solo una cartulina en todo el partido, que recayó en Víctor Díaz, el cual ahora también se une a la lista.

Así pues, pese a que han esquivado esta primera bala, los nazaríes deberán andarse con ojo en el primer partido de la eliminatoria si no quieren llegar en cuadro al choque de Old Trafford. Cabe recordar también que hay jugadores que están siendo importantes en este tramo de la competición pero no se encuentran inscritos en la Europa League, como Quini, Fede Vico, Domingos Quina y Adrián Marín.