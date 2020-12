El Granada entrega el primer puesto en un campo maldito

Se dice que el Toumba es un estadio maldito para los españoles, y así seguirá siéndolo. El Granada ha empatado a cero y sigue sin haber equipo español que haya podido ganar al PAOK en su casa. Y, para colmo, los 'nazaríes' han perdido la primera plaza del grupo.

Es su temporada debut en Europa, pero es inevitable que haya una sensación de decepción en el Granada. Porque lo tenía todo a favor para ser primero de grupo, solo necesitaba ganar.

Pero claro está, el rival también juega, y aunque no tenga nada que ganar, el PAOK, en su estadio, aunque sea sin público, es un rival muy duro de roer. De hecho, no ha perdido en esta fase de clasificación en el Toumba.

Ante el Granada quedó claro por qué. Porque pese a dar minutos a chavales y jugadores menos habituales, el PAOK fue un equipo sólido como una roca, incluso cuando su portero decidió darle alegría al partido con alguna que otra intervención de cuestionable acierto.

Pronto pusieron unos y otros las cartas sobre la mesa. Sería el Granada quien llevase la iniciativa, y el PAOK quien presionase y jugase a la contra.

Tardó 13 minutos en tener su primera ocasión clara el conjunto andaluz, pero Paschalakis reaccionó bien ante Puertas, quizá su mejor intervención de todo el partido.

La primera media hora fue 'nazarí', con una ocasión tras otra a favor, pero el primer tiempo terminó con un susto monumental, una mala salida de Aarón a un balón colgado al área que Varela remató al poste.

La segunda parte empezó más o menos igual, pero fue el PAOK quien se llevó el susto. En un minuto más propio de una comedia que del fútbol profesional, Esiti regaló un balón al Granada para que, a continuación, Paschalakis hiciese una palomita al borde del área y se saliera con el balón agarrado.

¿Falta y amarilla al portero? No, porque no hay VAR y el guardameta tapaba la visión del asistente, quien asumió que aún estaba dentro. El Granada, desconcertado por el esperpento que acababa de presenciar, no fue capaz de culminar la jugada.

Llegaron los cambios, y sentaron mejor al PAOK, hasta que Diego Martínez metió toda la carne en el asador para la recta final de partido, y fue entonces cuando este se descontroló.

Se convirtió en un asedio del Granada, con una llegada tras otra de peligro, pero con el equipo tan volcado en busca del gol del triunfo, tan necesario luego de haber sentenciado el PSV su partido ante el Omonia, obligando al equipo español a ganar para ser primero, corría el riesgo de conceder a la contra.

Pero como la derrota o el empate hacían la misma función al Granada de cara a la clasificación final, los 'nazaríes' se la jugaron, sin red, y a punto estuvieron de caer.

No ocurrió, aunque estuvo cerca, en el último minuto del alargue. Empate sin goles en 180 minutos entre PAOK y Granada, en el Toumba y hace semanas en el Nuevo Los Cármenes. Empate que hace que el equipo andaluz pase finalmente como segundo de grupo a dieciseiavos.