El grupo de Barcelona 92 del que Guardiola se siente excluido: "No me han invitado"

Los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 fueron un momento memorable para el fútbol español. Allí ganó el oro una joven generación con jugadores como Cañizares, Luis Enrique, Amavisca, Abelardo, Kiko Narváez... o Pep Guardiola.

De aquella experiencia habló el de Santpedor en 'Tócala otra vez, Pep', el documental de 'Movistar+' que conmemora sus 30 años de trayectoria. En la charla, a Guardiola se le cuestionó por la relación que mantiene con todos ellos.

Curiosamente, el ex barcelonista se refirió a un grupo de WhatsApp en el que están todos los de aquella generación menos él. Algo que Santiago Cañizares ya reconoció tiempo atrás.

"Estamos todos menos Guardiola. Probablemente porque sea el más famoso ahora y entiendo que no estará para chorradas", dijo entonces el ex portero de Madrid o Valencia en una charla con Mister Chip en Twitter.

Pero Pep desmintió esta versión: "En Barcelona 92 formamos un grupo increíble que sé que se reúne por Whatsapp pero como yo no he tenido nunca... Cañizares, lo siento, pero no me has invitado tú, no es que yo no quiera estar".

Cree Guardiola que sus ideales independentistas le han perjudicado: "Amo Cataluña y tengo un cariño inmenso a España. Guardo un gran recuerdo de esos años aunque el gran Alfonso y Cañizares ahora sean muy críticos porque yo jugara en la Selección. Me lo pasé bien y traté de dar lo mejor".