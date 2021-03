El Guardiola más sincero: su carácter, su sueño de vivir en Inglaterra...

Pep Guardiola está encantado con vivir en Inglaterra y dirigir al Manchester City. En una entrevista en 'BT' con Rio Ferdinand, el técnico catalán dejó claro que se sintió como en casa tanto en Barcelona, como en Múnich, pero que tenía ganas de llegar al país inglés.

"No quiero decir que no estaba bien en Barcelona o en Múnich, pero tenía el sueño de venir aquí, a Inglaterra. No solo es por el fútbol, sino por el país en general", aseguró.

El entrenador dio su opinión sobre cómo tratan a los técnicos en el fútbol inglés, donde no se miran tanto los resultados: "En otros países te juzgan solo por los resultados, pero aquí no es así, sino que te dicen que deberes mejorar. Normalmente, el entrenador es el eslabón más débil y aquí me siento protegido para tomar decisiones correctas".

Al City todavía le queda esa espina de levantar la Champions con Guardiola, algo para lo que siguen peleando cada temporada.

"Espero que en esta temporada o en la siguiente podamos dar ese paso en la Champions. Cuando no ganas en Europa tienes que aceptarlo porque hay otros equipos excepcionales", continuó.

En cuanto a su carácter, Pep admitió que le "preocupa" vivir los partidos con "mucha tensión", pero también dijo que siempre los ha vivido de una forma similar.

"Me preocupa perder los partidos y los vivo con mucha tensión. Cuando jugaba reaccionaba de la misma manera y a menudo pido perdón a mis jugadores por mi mal comportamiento", concluyó.