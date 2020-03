El 'guiño' a Karius del portero juvenil del Liverpool: ¡vaya cantada!

El Liverpool cayó en los octavos de final de la UEFA Youth League ante el Benfica. Los lusos suelen hacer grandes actuaciones en el torneo y, en esta ocasión, se lucieron frente a los 'reds'.

El Benfica basó su triunfo en una primera media hora brutal, en la que Jaros recogió hasta tres veces el balón de su portería. Pero con el 3-1 en el marcador, ya en la segunda parte, lo que hizo tiene poca explicación.

Y es que el portero no supo responder a un disparo lejano y sin apenas fuerza de Ramos. Este intentó ajustar el balón al palo, pero no parecía llevar peligro para Jaros. Sin embargo, el guardameta no logró retener la bola y recordó alguna de las acciones de Karius en la final de la Champions.