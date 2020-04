El guiño de Alves a Boca: "No estaría mal retirarse allí"

Dani Alves es uno de los jugadores más carismáticos de Sudamérica. El lateral, que volvió este año a su país para jugar en Sao Paulo, dejó un guiño a los aficionados de Boca Juniors.

En un directo de Instagram con el periodista de 'Telemundo' Andrés Cantor, el defensa desveló su deseo de poner punto y final a su carrera en La Bombonera.

"No estaría mal retirarse en Boca. La gente sabe el cariño que yo tengo por el club", confesó el futbolista de Sao Paulo cuando fue preguntado por el 'Xeneize'.

Alves explicó el porqué de su deseo. "No es porque la gente dice: 'Boca es un grande...'. Siempre me ha despertado algo diferente. Hay algunas situaciones que te identifican con ellos, me pasó como cuando fui a Barcelona", aseguró.

No es la primera vez que Alves manifiesta su interés en el 'Xeneize'. Ya lo hizo cuando tuvo que elegir entre Boca y River o cuando le interrumpió, en un directo, un aficionado del 'Millonario'.