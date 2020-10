El guiño de Solskjaer a Van de Beek en pleno enfado de su agente

Las primeras semanas de Donny van de Beek en el Manchester United no están siendo sencillas porque no es indiscutible como era en el Ajax. De hecho, su agente Sjaak Swart criticó la ausencia del neerlandés en el once ante el Brighton.

"Suplente, no me gusta nada. En condiciones normales, deberían haber perdido 7-1", aseveró el representante de Van de Beek. Y como no quiere que el ambiente se enrarezca, Ole Gunnar Solskjaer apareció en rueda de prensa para transmitir un discurso conciliador.

"Sabemos cuántos encuentros tenemos esta temporada, por lo que será vital para nosotros. Demostró ser un futbolista de gran calidad e inteligencia, ya que juega a la pelota con simpleza, pero eficacia a la vez", transmitió el técnico 'red devil'.

En su comparecencia, Solskajer elogió la polivalencia de Van de Beek: "Creo que puede jugar en varias posiciones diferentes. A veces, esto suele representar la fortaleza de un futbolista. Lo vi tanto por el centro, como por derecha e izquierda, por eso pienso que es un jugador que todo entrenador desearía tener".

"Cuenta con una inteligencia futbolística muy, pero que muy alta. Para colmo, viene de jugar en Países Bajos, donde este deporte suele volverse sumamente táctico. Al hablar con él noté que está muy metido en el juego y entiende cómo son las cosas", continuó.

"Cuando se para por izquierda logra transformarse en un jugador diferente a Daniel James y Marcus Rashford, por supuesto. Pero tiene la capacidad de ubicarse allí, encontrar espacios y hacer buenas carreras", añadió.