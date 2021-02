"El 'hat trick' de Mbappé al Barça me motivó"

El Borussia Dortmund se impuso por 2-3 al Sevilla en la ida de octavos de final de la Champions League en una auténtica exhibición de uno de los futbolistas llamados a marcar una época: Erling Braut Haaland.

El joven astro noruego cuajo un nuevo encuentro de escándalo en la máxima competición continental tras anotar un doblete y dar una asistencia, participando por tanto en los tres tantos anotados por su equipo en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

La espectacular actuación del noruego llegó tan solo un día después de que otro de los grandes astros jóvenes del planeta fútbol, Kylian Mbappé. Y precisamente el buen hacer ('hat trick') del galo con el PSG en el Camp Nou sirvió de acicate para el '9' del Borussia Dortmund.

Así lo confesó el propio Haaland tras el encuentro. Y es que el atacante es consciente de la comparación entre ambos, que irá en aumento con el paso de los años si ambos siguen rindiendo a este nivel.

"Amo la Champions. Cuando vi a Mbappé hacer un 'hat trick', sentí una gran motivación, así que le doy las gracias por ello" admitió un futbolista que tiene un idilio especial con la Champions, pues acumula 18 goles en tan solo 13 encuentros.

"Tuvimos más pasión, más motivación. Estamos en la dirección correcta. No ha sido bueno dejar que nos metan dos goles, pero sí lo es marcar tres goles fuera de casa y llevarnos el partido.Teníamos un buen plan. Edin Terzić ha estado bien y he hablado mucho con él. Me dijo que sería mi partido y que tendría mis oportunidades y las tuve, así que fue una victoria importante", sentenció el '9'.