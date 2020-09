El Hércules prepara un protocolo para tener más aficionados en el estadio

El director deportivo del Hércules CF, Carmelo del Pozo, anunció este viernes que el club alicantino presentará en breve un protocolo a los estamentos sanitarios para intentar contar con el mayor número posible de abonados en los partidos que dispute en el estadio Rico Pérez.

Del Pozo señaló que las normas de afluencia máxima no pueden ser iguales en todos los casos, ya que indicó que no es lo mismo permitir el acceso a mil espectadores en un estadio pequeño que en otro con capacidad para 25.000, como el Rico Pérez.

"Vamos a elaborar un protocolo para que pueda venir el mayor número de abonados y si al final no puede ser que no sea porque el Hércules no ha hecho todo lo posible", indicó.

Del Pozo aseguró que en el recinto deportivo "se puede mantener la distancia de seguridad" y dijo que si el problema son los accesos al estadio, lo formatearán. “Si existe un protocolo sanitario y se cumple, por qué no pueden beneficiarse nuestros abonados”, reiteró.

"Vamos a parcelar el estadio entero. A lo mejor hay que entrar diez minutos antes de comenzar el partido o abandonar el campo diez después. A nuestros abonados le pedimos que se abonen y ayuden. Luego las autoridades sanitarias decidirán", explicó Del Pozo, quien dijo “asumir" de todas formas que la situación sanitaria “es la prioridad".

Aseguró que el Hércules está ante una temporada “súper importante para la historia del club" y valoró que el equipo va a afrontar una competición "rara” en la que el objetivo principal será subir a la Liga Pro.

"Es más importante de lo que la gente piensa, porque pasamos de 102 equipos a cuarenta", explicó Del Pozo, quien reconoció que no le gusta el formato de la competición.

"Es raro desde el momento que si pasas la primera fase tienes puntos y juegas contra otros equipos que no han jugado contra los mismos rivales y que tienen otros puntos. No me parece muy equilibrado", argumentó.

Sin embargo, dijo que cuando se conocen las reglas de una competición antes de empezar "te vale de dada protestar, sino arrimar el hombro y apretar".

El director deportivo restó importancia al calendario del Hércules, si bien admitió que el primer partido en Alcoy será ante un rival complicado.

"Cualquier equipo tiene la ilusión de meterse en la Liga Pro y todos los van a intentar", comentó Del Pozo, quien anunció que el equipo mantendrá el ritmo de disputar dos amistosos a la semana hasta que queden quince días para el inicio del campeonato.