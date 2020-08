El Hércules presentó a Carmelo del Pozo como su nuevo responsable deportivo

Aunque la incertidumbre sobre la próxima Segunda B es altísima, el Hércules ya planifica la próxima temporada con Carmelo del Pozo al frente. El nuevo responsable deporivo alicantino fue presentado este miércoles y habló de una campaña que promete ser muy difícil tras un año decepcionante.

Y, desde luego, no quiere hablar de objetivos: "No me gustan las palabras concretas, me gustan los hechos. Hay que ser humildes y saber de dónde venimos. El equipo tiene que competir en cada entrenamiento y en cada partido. Si lo haces, sumarás muchos puntos y estarás arribas. Encima este año hay un cambio de formato y hay que tener un respeto profundo por la categoría".

David Cubillo será el que lleve las riendas del equipo desde el banquillo. Carmelo se mostró convencido de su decisión: "Hablé con él, me senté y me convenció. Le vi implicado y con la idea de hacer un club competitivo. Sabe lo que somos y lo que queremos ser. Por sus resultados estaba avalado en el Marbella. Un aspecto fundamental es que él habla de entrenar y competir y tratará a todos de igual a igual. No habrá nombres que tengan que jugar porque sí. Habrá muchos movimientos en cambios de alineaciones".

También habló sobre la situación económica del club. El dirigente dio un mensaje de tranquilidad y se refirió al presupuesto del equipo: "La idea es manejar un presupuesto alto, no el más alto ni el segundo más alto de la categoría. Pero los presupuestos no te dan las clasificaciones".

Por último advirtió sobre la categoría que espera: "Será durísima. Es un motivo de orgullo estar en la que considero mi segunda casa. Creo que el Hércules es un gigante dormido que lo ha pasado muy mal, pero se pueden hacer bien las cosas. Va a ser una temporada durísima en todo. Los jugadores son los únicos que no se han dado cuenta de la crisis esta. Pero cada complicación debe ser un reto, no debe ser una excusa. El que esté con 'peros' no estará aquí".