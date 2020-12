El Hércules volvió al trabajo tras la vacaciones

La plantilla del Hércules CF regresa este lunes, a partir de las 10:00 horas en el estadio Rico Pérez, a los entrenamientos tras haber disfrutado de nueve días de vacaciones.

El equipo alicantino, que se someterá este mismo lunes a unos test para detectar posibles casos positivos, llegará al entrenamiento con la enfermería prácticamente vacía, ya que jugadores lesionados de larga duración, como Benja Martínez, Jon Erice, Raúl Ruiz o Armando Ortiz ya estarán recuperados de sus respectivas dolencias.

El único jugador que permanece en la enfermería es el delantero paraguayo Javier Acuña, quien sufrió una lesión en el peroné, por lo que aún le restan cuatro semanas de convalecencia.

El Hércules no volverá a competir hasta el próximo 10 de enero, en partido de Liga ante La Nucía, por lo que el club no descarta realizar algún partido amistoso, siempre que no haya casos positivos, hasta esa fecha para acelerar la puesta a punto del equipo, segundo clasificado en la competición