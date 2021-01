El sucesor de Cristiano en el United, arrepentido: "Pude hacer más, me fallé a mí mismo"

Apuntaba a ser una gran estrella, pero se quedó por el camino. Federico Macheda, actual jugador del Panathinaikos, llegó a ser considerado como el heredero natural de Cristiano Ronaldo al frente del ataque del Manchester United.

Formado en el filial inglés, llegó a jugar 36 partidos oficiales con el primer equipo, pero terminó marchándose de Old Trafford de forma definitiva tras varias cesiones sin éxito.

Tras pasar por equipos como el Cardiff City, el Nottingham Forest y el Novara, este delantero italiano de 29 años viste ahora los colores del conjunto griego, en el que está desde el verano de 2018.

Pero Macheda no olvida sus días de gloria en la Premier League. En unas palabras a 'Daily Mail', recordó el momento en el que se convirtió en el nuevo héroe del United tras la salida del portugués: "El día antes estaba hablando con mis amigos de Roma y les dije que algo iba a pasar. Les dije que jugaría y que iba a reventar Old Trafford".

"Era una locura. Llegué al partido con mucha confianza y sabiendo que pasaría algo mágico. Fue mejor de lo que me esperaba. Las siguientes semanas no paraba de ver el gol. A veces, me etiquetan en vídeos del gol en Instagram. Ya no surte el mismo efecto, pero siempre es un placer verlo", añadió.

El propio jugador italiano reconoció que desaprovechó su oportunidad: "Pude hacer más. Trabajaba con un equipo increíble y siento que me fallé a mí mismo. La manera en la que jugué, que me cuidaba, mi vida... No jugaba y buscaba excusas en vez de trabajar más".

Y añadió sobre su cesión a la Sampdoria: "Esos seis meses estropearon mi carrera porque intentaron matarme como futbolista. Empecé a dudar de mí mismo. Peleábamos por no descender y la gente me empezó a atacar. Pensaban que porque venía del United les iba a salvar, pero no estaba listo. Era joven. No funcionaba y yo no era el elegido para hacerlo funcionar".

Finalmente, Macheda dejó claro que es muy feliz en el conjunto griego: "Es el club perfecto. Grande y con mucha historia. Ellos me necesitaban porque no estaban en perfectas condiciones y yo estaba buscando algo así. Ha sido bueno para todos. Si volviera atrás, no haría nada distinto. No cambiaría ese momento. Quizá me llegó demasiado pronto, pero es algo que cada fan del United recuerda".