El Hertha se topa con la negativa de Haller

No logró adaptarse al West Ham en su primera temporada en la Premier, pero parece que Haller no va a tirar la toalla. El Hertha Berlin le pretende, pero el delantero francés no ha sido seducido por su oferta.

Necesita algo más el Hertha para llevarse a Haller. Por lo pronto, como dice 'TMW', ni siquiera ha logrado convencer con su oferta contractual al ariete galo, así que ni hablar de un hipotético trato con el West Ham, club en el que milita en estos momentos.

Llegó a los 'hammers' hace un año, procedente del Eintracht de Frankfurt, a cambio de la nada despreciable cifra de 45 millones de euros. Firmó un contrato hasta 2024 y comenzó un periodo de adaptación que quizá haya alargado más de lo previsto.

Porque Haller, en su primera temporada en Inglaterra, no ha rendido al nivel esperado. Disputó 35 partidos y solo anotó siete goles. Y eso, viniendo de hacer 20 en el Eintracht, se antoja escaso.