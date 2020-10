El hijo de Manolo Lama, la estrella de La Nucía

Manolo Lama, periodista de 'El Partidazo de COPE' y 'Gol', tiene una descendencia importante en el mundo del fútbol, pero en este caso dentro del campo de juego, sin micrófonos y cámaras de por medio. Su hijo, Manu Lama, es actual jugador de La Nucía de Segunda B tras la cesión del Atlético.

"Mi padre, como todo padre, quiere que su hijo juegue a fútbol pero también que estudie. Ambos sabemos que no nos podemos fiar, que no sabes si serás futbolista o no", admitió el joven central en declaraciones recogidas por 'AS'.

Además, Lama reconoció que su padre quiere que se saque una carrera para tener una base y que su familia le apoyó desde un principio en su carrera futbolística y que han estado siempre ahí para ayudarle.

Por otro lado, el padre habló de la situación de su hijo en el equipo valenciano para 'Golsmedia'. "Este es el lugar ideal para él. Está en un proceso de crecimiento para intentar ganarse un puesto en el once y ser uno más en la plantilla", dijo.