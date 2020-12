El hijo de Maradona contó, emocionado, cómo se enteró de la trágica noticia

El mundo del fútbol vivió un día inimaginable el pasado 25 de noviembre con el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Golpeó a todos y en especial a la familia. Su hijo, Diego Maradona Junior, contó en 'Radio CRC', de Nápoles, cómo se enteró.

"La noche del 24 de noviembre me había costado mucho dormir, así que me propuse no descansar la tarde del día siguiente. Estaba viendo la tele para pasar el rato, pero cuando recibí una llamada de un amigo, periodista español, intenté ponerme en contacto con Argentina", recordó.

"Nadie me contestó. Eso me tranquilizó porque pensé que la noticia era infundada, algo que ya había sucedido en varias ocasiones. Pero después de unos minutos, mi esposa me llamó y me lo confirmó", contó, todavía desgarrado por la noticia.

Difícil de aceptar en un inicio: "Al principio pensé que no era posible. Después me di cuenta que una parte de mi vida se había ido. Se fue demasiado pronto. Pero me gusta pensar que el tiempo que estuvimos juntos fuimos felices. Tardé 29 años y medio en recuperar el vínculo: nunca voy a olvidarme de esos cinco años que vivimos juntos".

Siempre tendrá esa espinita clavada en su recuerdo: "Mi lamento ahora es no haber ido a Argentina por culpa del COVID-19. No haber ido a San Paolo. Tengo una relación visceral con mi ciudad y estoy orgulloso de las demostraciones de cariño que hemos recibido estos días".